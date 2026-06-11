Σε ψυχιατρική κλινική ο 30χρονος που χτύπησε γυναίκα οδηγό “για την προτεραιότητα”

Σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής νοσηλεύεται ο 30χρονος που χτύπησε τη γυναίκα οδηγό στο Ίλιον, με αφορμή την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Το περιστατικό έγινε την Τρίτη και έπειτα από καταγγελία της γυναίκας, οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του.

Με εντολή του εισαγγελέα ωστόσο ο 30χρονος μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση, με τον γιατρό του να κρίνει απαραίτητη τη νοσηλεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο τις Αρχές, και έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρικό ίδρυμα, χωρίς την θέλησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, όπου η διέλευση δύο οχημάτων ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν διακριτές λωρίδες κυκλοφορίας ούτε επαρκής χώρος για ελιγμούς.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, η γυναίκα είχε μόλις στρίψει από κεντρικό δρόμο στο συγκεκριμένο στενό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο άνδρας οδηγός φέρεται να της ζήτησε να κάνει όπισθεν, ωστόσο εκείνη εξήγησε ότι πίσω της βρισκόταν κεντρικός δρόμος με αυξημένη κυκλοφορία και φοβόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο άνδρας φέρεται επίσης να ανέφερε: «Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά, μου έχει κοπεί ο τένοντας».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με την εικόνα που έχει αποτυπωθεί στο βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο άνδρας βγήκε από το όχημά του, πλησίασε το αυτοκίνητο της γυναίκας και την γρονθοκόπησε ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού.

Το ανήλικο παιδί της, το οποίο βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, παρακολουθούσε έντρομο τη σκηνή και άρχισε να φωνάζει.