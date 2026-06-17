Συνελήφθη 16χρονος αλλοδαπός για εκβίαση κατά συναυτουργία

Συνελήφθη στις 12 Ιουνίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, ένας 16χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 16χρονος, μαζί με δύο ακόμα έτερους δράστες, με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν κατά τον περασμένο Μάιο, 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Από την προανάκριση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο έτεροι δράστες, οι οποίοι και αναζητούνται, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε -10.000- ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πέντε φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.