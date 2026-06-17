Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Νέα δίωξη εις βάρος της έκπτωτης δημάρχου Αν. Χαλκιά

Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης σε βάρος αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων, στο πλαίσιο της υπόθεσης του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Η δίωξη αφορά επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι – προϊστάμενοι υπηρεσιών, καθώς και δύο μηχανικοί.

Τα παραπάνω πρόσωπα είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου, με την έγκληση να αποδίδει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σε σχέση με πράξεις και παραλείψεις που αφορούν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του λούνα παρκ. Η έγκληση είχε αρχικά απορριφθεί από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, με το σκεπτικό ότι δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των αποδιδόμενων πράξεων ή παραλείψεων και του επελθόντος θανάτου.

Ωστόσο, διαφορετική κρίση διατύπωσε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε δεκτή την προσφυγή του πατέρα του θύματος κατά της απορριπτικής διάταξης και διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των ευρημάτων, ζητήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής η άσκηση ποινικής δίωξης για το εν λόγω αδίκημα, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη, σε άλλη δικογραφία που αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και κατά περίπτωση απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας, υπόθεση η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας για τη δήμαρχο και μία αντιδήμαρχο.

Για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, μετά από πολύμηνη δίκη, καταδίκασε πρόσφατα τέσσερα πρόσωπα σε ποινές που φτάνουν έως και τα ισόβια. Συγκεκριμένα, με ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, σε 9 έτη η σύζυγός του, σε 6 έτη ο χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance» και σε 13 έτη ο μηχανολόγος–μηχανικός που είχε προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας.