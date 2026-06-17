Δίκη για Τέμπη: Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων

Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς και το αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στο ακροατήριο.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη τόσο του αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο παρόν δικονομικό στάδιο όσο και του αιτήματος για τηλεοπτική κάλυψη της διαδικασίας.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας ότι ο νόμος 3090/2002 και το άρθρο 8 του συνιστούν αντισυνταγματικό περιορισμό, όσον αφορά την απαγόρευση μετάδοσης της δίκης από τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, οι συνήγοροι υπεράσπισης άρχισαν να τοποθετούνται επί της πρότασης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η τηλεοπτική κάλυψη θα μπορούσε να θίξει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, ενώ η υποχρεωτική παρουσία τους σε όλα τα στάδια της δίκης θα είχε, όπως υποστήριξαν, «τιμωρητικό χαρακτήρα». Κάποιοι εξ αυτών επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν περαιτέρω τις θέσεις τους στην επόμενη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει για την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, δύο οικογένειες θυμάτων γνωστοποίησαν, μέσω των συνηγόρων τους, ότι δεν επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, το δικαστήριο απέρριψε επίσης δύο αιτήματα της υποστήριξης της κατηγορίας: πρώτον, τη διαβίβαση των πρακτικών στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, και δεύτερον, το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, σε σχέση με την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.