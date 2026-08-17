Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα, του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδας.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έκαναν εναέρια περιπολία στην περιοχή, έκαναν ρίψεις νερού, βοηθώντας στην κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν εξήντα πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, αλλά και εθελοντές.

Επίσης, συνέδραμαν, υδροφόρες του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδας.

Από αέρος, έκαναν ρίψεις, δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα.