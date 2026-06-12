Συναγερμός στο «Blue Star 2» – Στο Λαύριο για έλεγχο μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις λιμενικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο.

Το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Στο λιμάνι μεταβαίνουν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.