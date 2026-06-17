“Συναγερμός” αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Εύβοια, Κρήτη και ορισμένα νησιά του Αιγαίου για πυρκαγιές

Σε “συναγερμό” θα βρίσκονται αύριο οι αρχές σε Αττική, Αργολίδα, Εύβοια, Κρήτη, και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, όπως φαίνεται στον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς.

Αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα

είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.