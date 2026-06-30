Σήμερα αναμένεται η απόφαση για την κακοποίηση και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου που πέθανε μετά από βαριά κακοποίηση.

Κατηγορούμενοι είναι η 27χρονη μητέρα του Άγγελου και ο πρώην σύντροφός της.

Στις απολογίες τους αρνήθηκαν και οι δύο τις κατηγορίες επιχειρώντας να ρίξει ο ένας τις κατηγορίες στον άλλο.

«Εγώ δεν έκανα τίποτα στο παιδί μου» ανέφερε αρχικά η μητέρα, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της προκαλούσε εγκαύματα στο παιδί «για να βάλει μυαλό».

Στη δική του απολογία, ο 45χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, ανέφερε πως δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και πως τα πήγαινε πολύ καλά μαζί του.

Κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, όχι για ανθρωποκτονία αλλά για προγενέστερη κακοποίηση.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας τόνισε ότι και δύο κατηγορούμενοι «λένε ψέματα» και ότι το παιδί , στο σώμα του οποίου βρέθηκαν 32 τραύματα, κακοποιούνταν συστηματικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σήμερα το μεσημέρι.