Βίντεο- ντοκουμέντο: Πως ξεκίνησε η φωτιά στην Κόρινθο

O Alpha φέρνει στο φως το αποκλειστικό βίντεο που οι άνδρες της Πυροσβεστικής οδηγήθηκαν στην σύλληψη της 57χρονης γυναίκας που προκάλεσε την χθεσινή φωτιά στην Κόρινθο . Βλέπετε την φωτιά να επεκτείνετε πολύ γρήγορα με την βοήθεια των ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή έχοντας ως καύσιμη ύλη τα ξερά χόρτα . Η γυναίκα προσπάθησε στην συνέχεια να σβήσει την φωτιά ωστόσο αυτό δεν ήταν εφικτό αφού ο άνεμος βοήθησε στην γρήγορη εξαπλωσή της .

Συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστίμων σε Ηλεία, Ροδόπη, Κορινθία, Λέσβο, Θάσο και Αττική

· Συνελήφθη χθες, 28 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας, αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε απορρίμματα εντός προαύλιου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πύργου Ηλείας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000€.

· Συνελήφθη χθες, 28 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, άνδρας, για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Μαρωνείας – Σαπών Ροδόπης.

· Συνελήφθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, ημεδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κορινθίων.

· Συνελήφθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε., ημεδαπή, για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων – Περαχώρας Κορινθίας και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75€.

· Συνελήφθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, ημεδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Μυτιλήνης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.546,87€.

· Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.609€ χθες, 28 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Θάσου, σε ημεδαπό, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Θάσου.

· Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000€ σήμερα, 29 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 6ου Π.Σ. Αθηνών, σε ημεδαπό, για χρήση ανοικτού σκοπευτηρίου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ωρωπού Αττικής.