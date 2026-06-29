Επεισόδιο στη Νικόπολη με δυο τραυματίες

Επεισόδιο στην περιοχή της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, που είχε ως αποτέλεσμα, τον τραυματισμό δυο ατόμων.

Μέχρι τις ως τώρα πληροφορίες, και οι δυο εμπλεκόμενοι, είναι αλλοδαποί, και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες του περιστατικού.