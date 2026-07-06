Σύλληψη δυο ατόμων- Προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο

Η Αστυνομία, συνέλαβε χθες (5 Ιουλίου 2026), δυο άτομα, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Πιο αναλυτικά, χθες το μεσημέρι, μεσημέρι συνεργός τους τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ζήτησε το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ για να υποβληθεί δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Επίσης, γυναίκα συνεργός τους, προσποιούνταν στο τηλέφωνο ότι είναι η κόρη του για να γίνουν πιο πειστικοί χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Στη συνέχεια, άλλος συνεργός τους τηλεφώνησε εκ νέου στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι δήθεν έχουν ενημερωθεί για την προσπάθεια εξαπάτησής του και του ζήτησαν να τοποθετήσει έξω από την οικία του το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ, δήθεν για να συλλάβουν τους δράστες.

Η ΕΛ.ΑΣ. που κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε και συνέλαβε τον αλλοδαπό, που παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, και ένα όχημα ιδιοκτησίας του.

Την ίδια ημέρα, συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα ημεδαπός άνδρας, συνεργός του αλλοδαπού συλληφθέντα, κατηγορούμενου για την εξαπάτηση του ηλικιωμένου.

Από την κατοχή του κατασχέθηκαν ρολόγια, κοσμήματα και χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος τα οποία όπως προέκυψε από την ερευνά, απέσπασε από ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας παρόμοια μεθοδολογία εξαπάτησης που έγινε στις 2 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Θεσπρωτίας. Κατασχέθηκε ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του και ένα όχημα ιδιοκτησίας του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».