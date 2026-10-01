Σοφία Ζαχαράκη: 8.175 εκατ. ευρώ για το στεγαστικό επίδομα 3.948 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα 8.115.000 ευρώ αγγίζει η συνολική ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος για 3.948 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητιμού Σοφία Ζαχαράκη, η χρηματοδότηση αφορά το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2026-2026.

Αναλυτικά η δήλωση της Υπουργού:

«Για 3.948 φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και για τις οικογένειές τους, το στεγαστικό επίδομα είναι μια ουσιαστική βοήθεια απέναντι σε ένα πραγματικό και μεγάλο έξοδο. Με 8,175 εκατομμύρια ευρώ καλύπτουμε το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει για μια οικογένεια να σπουδάζει το παιδί της μακριά από το σπίτι. Ενοίκιο, λογαριασμοί, μετακινήσεις, καθημερινά έξοδα. Και ξέρουμε επίσης ότι, ιδιαίτερα σήμερα, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ένα σημαντικό βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Γι’ αυτό για εμάς η ισότιμη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν τελειώνει την ημέρα που ένα παιδί πετυχαίνει στις Πανελλαδικές. Πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να σπουδάσει, να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο και να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Η οικονομική δυσκολία δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο στις σπουδές, ούτε να στερεί από έναν νέο άνθρωπο τις ευκαιρίες που δικαιούται.

Αυτή είναι για εμάς η ουσία της φοιτητικής μέριμνας: συγκεκριμένες παρεμβάσεις που φτάνουν στον φοιτητή και στην οικογένειά του και κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά τους».