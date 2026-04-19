Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που τραυμάτισαν και εγκατέλειψαν στην Αχαρνών

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου στην οδό Λιοσίων κατά το οποίο μία μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μια 16χρονη, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής η οποία πήγε δύο ώρες μετά το ατύχημα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης όπου έκανε ψευδή κατάθεση πως η μοτοσυκλέτα της είχε δήθεν κλαπεί. Παράλληλα η 20χρονη υπέδειξε έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής ο οποίος και συνελήφθη. Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία του οδηγού παρά μόνο το μικρό του όνομα.

Αναφορικό με το χρονικό της υπόθεσης υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ