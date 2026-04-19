Μυτιλήνη – Σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα

Για έκτη μέρα σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου, οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν επιτρέπουν σε φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα ευπαθή προϊόντα να βγουν στα λιμάνια της Μυτιλήνης από τα πλοία της γραμμής και τα φορτηγά εμπορικά οχηματαγωγά πλοία. Σήμερα στις 6,30 το απόγευμα στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των κτηνοτρόφων, των συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων προκειμένου να αποφασισθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου και του τετραημέρου του Πάσχα) έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, προβλήματα επάρκειας έχουν δημιουργηθεί σε προϊόντα όπως το αλεύρι για την παραγωγή ψωμιού ενώ και τα λαχανικά και τα φρούτα λείπουν αυτά που παράγονται στο νησί δεν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση. Σοβαρές ζημιές υπάρχουν και σε ευπαθή ή με περιορισμένη διάρκεια ζωής προϊόντα που εγκλωβίστηκαν μέσα στα πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ