Πάτρα: Νεκρός από πυρκαγιά σε σπίτι

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία, στην Πάτρα. Ειδικότερα, η Πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για φωτιά στην περιοχή του Ακταίου και στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Όταν οι πυροσβέστες εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Αστυνομία.

