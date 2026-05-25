Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ: Είκοσι συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στο νησί, αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί είκοσι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κ.Υ.Δ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ..

