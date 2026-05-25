Σεισμός 4 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Γερολιμένα, στην αν. Μάνη

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 04:29 στον θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα, του δήμου ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, ή 208 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, κατά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

