Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι

Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Το συμβάν φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν βρει το νεκρό πατέρα της σήμερα το μεσημέρι η κόρη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο 30χρονος φέρεται να προκάλεσε πολλά τραύματα, με άγνωστο μέχρι στιγμής αντικείμενο, στον 67χρονο πατέρα του προκαλώντας το θάνατό του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ