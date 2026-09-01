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“Σατανιασμένο, πέθανε και ησυχάσαμε” υποστηρίζει ο 43χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/09/2026 14:17

Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας του ενώ οι ισχυρισμοί του 43χρονου προκαλούν σοκ.

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιοτητας ειναι σοκαριστικές.

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