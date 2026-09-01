“Σατανιασμένο, πέθανε και ησυχάσαμε” υποστηρίζει ο 43χρονος

Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας του ενώ οι ισχυρισμοί του 43χρονου προκαλούν σοκ.

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιοτητας ειναι σοκαριστικές.