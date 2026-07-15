Από εργασίες περίφραξης προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά- Μία σύλληψη

Ένα άτομο συνελήφθη από τις Αρχές, κατηγορούμενο για εμπρησμό από αμέλεια, για την φωτιά που ξέσπασε χθες, στην επαρχιακή οδό Βασιλικών- Περιστερά, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο.

Ωστόσο, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιέργειας σιτηρών, ενώ προκάλεσε ζημιές και σε ελαιόδεντρα.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία, στη Δικαιοσύνη.