«To Σόι σου»: Η σειρά φαινόμενο θα συνεχίσει στο νέο πρόγραμμα του ALPHA

Ραντεβού για την νέα τηλεοπτική σεζόν έδωσαν με τους τηλεθεατές του ALPHA, οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου». Η σειρά κυριάρχησε στις καρδιές των τηλεθεατών, διατηρώντας την πρώτη θέση καθ’ όλη την διάρκεια προβολής της.

Η μυθοπλασία του ALPHA επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ το Φθινόπωρο, με νέες παραγωγές υψηλής ποιότητας. Ανάμεσα τους, “ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ” και η σειρά “ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.