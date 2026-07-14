«To Σόι σου»: Η σειρά φαινόμενο θα συνεχίσει στο νέο πρόγραμμα του ALPHA
Ραντεβού για την νέα τηλεοπτική σεζόν έδωσαν με τους τηλεθεατές του ALPHA, οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου». Η σειρά κυριάρχησε στις καρδιές των τηλεθεατών, διατηρώντας την πρώτη θέση καθ’ όλη την διάρκεια προβολής της.
Η μυθοπλασία του ALPHA επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ το Φθινόπωρο, με νέες παραγωγές υψηλής ποιότητας. Ανάμεσα τους, “ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ” και η σειρά “ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.
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