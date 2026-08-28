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Πύργος: Φωτιά στο Πλουτοχώρι της Ηλείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/08/2026 15:16
Πύργος: Φωτιά στο Πλουτοχώρι της Ηλείας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε και βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας. Οι φλόγες καίνε αγροτοδασική έκταση.

Ωστόσο στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112, όπου τους ενημερώνει να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσής της, στο σημείο, βρίσκονται σαράντα πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, και δώδεκα οχήματα, μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ρίψει νερού από αέρος, πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προχωρά σε έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στη περιοχή.

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