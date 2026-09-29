Δυσβάσταχτο κόστος για φοιτητές και γονείς
Εκατοντάδες πρωτοετείς δεν έκαναν εγγραφή
Αποκαλυπτική για το κόστος ζωής των φοιτητών, είναι η αποκάλυψη του πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ότι πολλοί πρωτοετείς δεν γράφτηκαν στα τμήματα που πέρασαν, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Δείτε τι λένε φοιτητές, για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν..
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