Πατησίων- Πατίνι παρέσυρε έγκυο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Μια έγκυος γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Περιπολικό της Τροχαίας έσπευσε επίσης στο σημείο, ενώ για αρκετή ώρα σημειώθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση.