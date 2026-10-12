Ρόδος: Άκουσε κλάματα μέσα από κοντέινερ σκουπιδιών

Μια γυναίκα που δεν προσπέρασε αδιάφορα τα κλάματα δύο μικρών γατιών έγινε η αφορμή για να στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο, με ευτυχώς αίσιο τέλος.

Όλα συνέβησαν στο λιμάνι της Ακαντιάς, όπου είχε φτάσει από την Κάσο ένα κοντέινερ απορριμμάτων. Η Ναταλία Ορφανίδη άκουσε τα απεγνωσμένα νιαουρίσματα που έρχονταν από το εσωτερικό του και ειδοποίησε τον φιλοζωικό σύλλογο «Το Γατοχωριό της Ρόδου».

Αμέσως κινητοποιήθηκαν εθελοντές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στελέχη του Λιμενικού και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα δύο γατάκια.

Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπήρχε κίνδυνος τα συμπιεσμένα σκουπίδια να καταπλακώσουν τα μικρά ζώα. Το όχημα μεταφέρθηκε στον ΧΥΤΑ στο Τσαΐρι, όπου, με τη βοήθεια μηχανήματος έργου, άνοιξε προσεκτικά η πόρτα.

Έπειτα από αρκετές ώρες αγωνίας, τα δύο γατάκια βγήκαν ζωντανά και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Ο σύλλογος «Το Γατοχωριό της Ρόδου» ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι συμμετείχαν στη διάσωση, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές αρκεί ένας άνθρωπος να νοιαστεί για να κινητοποιηθούν πολλοί περισσότεροι.