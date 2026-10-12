Αττική: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές οχημάτων

Στη σύλληψη ενός 33χρονου για διακεκριμένες κλοπές οχημάτων και ληστεία με την απειλή όπλου στην Αττική προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκλεβε κυρίως αυτοκίνητα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν πιστόλι, 93 φυσίγγια και πλήθος κλειδιών οχημάτων. Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία.

Έκλεβε οχήματα από πάρκινγκ στην Αθήνα

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο 33χρονος φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου.

Τον Αύγουστο, φέρεται να μπήκε σε υπαίθριο πάρκινγκ στους Αμπελόκηπους και να αφαίρεσε τέσσερα αυτοκίνητα.

Σε άλλη περίπτωση, εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Η ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο

Ο 33χρονος κατηγορείται επίσης ότι λήστεψε υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, απειλώντας τον με πιστόλι. Από τον υπάλληλο αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, κλείδωσε τον υπάλληλο μέσα στο κατάστημα και διέφυγε.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πιστόλι, φυσίγγια και κλειδιά οχημάτων στο σπίτι του

Κατά την έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, 93 φυσίγγια, πτυσσόμενο γκλοπ, αναδιπλούμενος σουγιάς, πλήθος κλειδιών οχημάτων, κέρματα ευρώ και ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιούσε στις κλοπές.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν λίγο αργότερα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 33χρονος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.