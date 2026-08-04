Ραντεβού στο νησί των Φαιάκων

Μπορεί η ανατρεπτική «Οδύσσεια» του Νόλαν να ταξιδεύει εκατομμύρια θεατές στον κόσμο του Ομήρου, όμως ένα κομμάτι του μύθου παραμένει εκτός κάδρου. Εκείνο το κομμάτι που οδηγεί τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων, στη γη της φιλοξενίας και της επιστροφής: την Κέρκυρα. Το νησί, όμως, ζωντανεύει το ομηρικό έπος με τον δικό του τρόπο.

Στην Παλαιοκαστρίτσα, η Βαρκαρόλα, ένας θεσμός με βαθιές ρίζες στην επτανησιακή παράδοση, αναβιώνει την άφιξη του Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων, μετατρέποντας τον μύθο σε μια μοναδική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και τους απόκρημνους βράχους της Παλαιοκαστρίτσας, δεκάδες φωτισμένες βάρκες σχηματίζουν μια ξεχωριστή θαλάσσια πομπή. Η μουσική, οι αφηγήσεις και οι θεατρικές αναπαραστάσεις οδηγούν το κοινό σε ένα ταξίδι αιώνων πίσω, εκεί όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο εξαντλημένος Οδυσσέας βρήκε καταφύγιο ύστερα από το ναυάγιό του. Οι Φαίακες, με τη φιλοξενία τους, του χάρισαν το τελευταίο και σημαντικότερο δώρο: το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη.

Δεν πρόκειται απλώς για μια καλοκαιρινή γιορτή. Η Βαρκαρόλα αποτελεί έναν ζωντανό δεσμό ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την ομηρική παράδοση, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλοι μύθοι εξακολουθούν να συγκινούν όταν γίνονται βίωμα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες επισκέπτες συγκεντρώνονται στην ακτή για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό δρώμενο, ενώ οι ντόπιοι το αντιμετωπίζουν ως ένα κομμάτι της ταυτότητάς τους που περνά από γενιά σε γενιά.

Ίσως, τελικά, η πιο αυθεντική «Οδύσσεια» να μη βρίσκεται μόνο στη μεγάλη οθόνη. Να συνεχίζει να ταξιδεύει στα νερά της Κέρκυρας, εκεί όπου ο μύθος, η ιστορία και η παράδοση συναντιούνται κάτω από το φως των αστεριών και θυμίζουν πως το ταξίδι του Οδυσσέα δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ: CorfuTime