Κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στο παιδί της

Δραματική μάχη για τη ζωή της έδωσε μια 41χρονη μητέρα στη Χαλκιδική, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα στην προσπάθειά της να προστατεύσει το παιδί της που κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά της.

Η γυναίκα σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Η Αφροδίτη Σπηλιώτη θα μας δώσει το χρονικό της διάσωσης…