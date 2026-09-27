Ψηφιακό Φροντιστήριο: Από αύριο ανοίγουν οι ψηφιακές τάξεις

Ξεκινά αύριο το δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο. Η πλατφόρμα μετρά τρία χρόνια λειτουργίας. Οι μαθητές μπορούν ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας να λάβουν ενισχυτική εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΝΕΓΥΛ.

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα

Εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν ζωντανά μαθήματα που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα στα σχολεία. Συγκεκριμένα διδάσκονται 45 μαθήματα, 13 από αυτά αφορούν τα ΓΕΛ, 19 μαθήματα ΕΠΑΛ, εννέα ειδικά μαθήματα και τέσσερα μαθήματα ειδικής αγωγής.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ενόψει της έναρξης αύριο:

“Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου οι ψηφιακές μας τάξεις ανοίγουν ξανά. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, με ζωντανά μαθήματα και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης των μαθητών.”