Ντοκουμέντα και ερωτήματα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα

Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Ρένας Κουβελιώτη από το σημείο της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, καταγράφονται τα νέα στοιχεία από τις έρευνες των Αρχών και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Η τραγωδία άφησε πίσω της έξι νεκρούς. Οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης.

Στο σημείο συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου εξετάζεται. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προκύψει οριστικό συμπέρασμα για την αιτία της έκρηξης.

Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων. Εξετάζουν πώς ξεκίνησε η έκρηξη, πώς ακολούθησε η πυρκαγιά και τι οδήγησε στην κατάρρευση του κτιρίου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα δομικά υλικά που απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια.

Πραγματογνώμονες και εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν τα ευρήματα, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εισαγγελίας.