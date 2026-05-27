Προφυλακιστέος ο πατροκτόνος
Δολοφονικό αμόκ με κατσαβίδι
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος ο οποίος δολοφόνησε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ύστερα από την απολογία του.
Κατά την απολογία, η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με στόχο να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου.
Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής
