Από αναβολή σε αναβολή το χειρουργείο
«Λόγω ελλείψεων αναλώσιμων»
Ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά καταγράφονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου με αποτέλεσμα να καθυστερούν χειρουργεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 18χρονου που τραυματίστηκε με πατίνι και βρίσκεται σε αναμονή από την περασμένη Κυριακή για να μπει στο χειρουργείο.
Η διοίκηση του νοσοκομείου απαντά οτι τελικά τα αναλώσιμα βρέθηκαν και το χειρουργείο θα γίνει την Παρασκευή.
