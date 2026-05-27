Από αναβολή σε αναβολή το χειρουργείο

Ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά καταγράφονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου με αποτέλεσμα να καθυστερούν χειρουργεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 18χρονου που τραυματίστηκε με πατίνι και βρίσκεται σε αναμονή από την περασμένη Κυριακή για να μπει στο χειρουργείο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου απαντά οτι τελικά τα αναλώσιμα βρέθηκαν και το χειρουργείο θα γίνει την Παρασκευή.