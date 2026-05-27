Για κακουργηματικές διώξεις η μητέρα της τρίχρονης

Μέσα σε άθλιες συνθήκες σε μια αποθήκη θερμοκηπίου από λαμαρίνες ζούσαν η 25χρονη μητέρα ,ο 33χρονος φίλος της και τα τέσσερα παιδάκια στην Κρήτη.

Ευτυχώς σταθεροποιήθηκε σήμερα η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που έχει κακοποιηθεί και νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η 25χρονη και σύντροφός της βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις.