Πρεμιέρα μειώσεων για 1.740 προϊόντα

Με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο μέσος όρος μείωσης της τιμής, υπολογίζεται στο 9,5%.

Στον ALPHA, μίλησαν καταναλωτές για τη μείωση των τιμών.