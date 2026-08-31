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Πρεμιέρα μειώσεων για 1.740 προϊόντα

«Φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/08/2026 20:08

Με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός  Ανάπτυξης, ο μέσος όρος μείωσης της τιμής, υπολογίζεται στο 9,5%.

Στον ALPHA, μίλησαν καταναλωτές για τη μείωση των τιμών.

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