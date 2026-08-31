Πρεμιέρα μειώσεων για 1.740 προϊόντα
«Φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ»
Με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο μέσος όρος μείωσης της τιμής, υπολογίζεται στο 9,5%.
Στον ALPHA, μίλησαν καταναλωτές για τη μείωση των τιμών.
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