Ελληνική γαστρονομία- Ενισχύει τον τουρισμό
Η ελληνική γαστρονομία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι επισκέπτες επιλέγουν να γνωρίσουν την Αθήνα. Τα food tours, ένα ταξίδι γαστρονομίας στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας γνωρίζουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι τουρίστες αναζητούν αυθεντικές γεύσεις και εμπειρίες.
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