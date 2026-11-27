“Στο συρτάρι” ο εφιάλτης ενός παιδιού
Όπως αποκαλύπτει το Χαμόγελο του Παιδιού, υπήρχαν καταγγελίες για σωματική κακοποίηση της 15χρονης που εξέδιδαν οι γονείς της, από το 2020, αλλά, όπως φαίνεται, έμειναν στο συρτάρι.
Η ουσία είναι ότι και σε αυτή την υπόθεση, καταγγελίες και προειδοποιήσεις υπήρχαν, αλλά το σύστημα πρόνοιας δεν λειτούργησε, για να προστατεύσει αυτό το παιδί. Εδώ κάποιοι είχαν μιλήσει, αλλά απλά δεν τους άκουσε κανείς..
Το σχόλιο της Μαρίας Νικόλτσιου.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις