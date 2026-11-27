Όπως αποκαλύπτει το Χαμόγελο του Παιδιού, υπήρχαν καταγγελίες για σωματική κακοποίηση της 15χρονης που εξέδιδαν οι γονείς της, από το 2020, αλλά, όπως φαίνεται, έμειναν στο συρτάρι.

Η ουσία είναι ότι και σε αυτή την υπόθεση, καταγγελίες και προειδοποιήσεις υπήρχαν, αλλά το σύστημα πρόνοιας δεν λειτούργησε, για να προστατεύσει αυτό το παιδί. Εδώ κάποιοι είχαν μιλήσει, αλλά απλά δεν τους άκουσε κανείς..

Το σχόλιο της Μαρίας Νικόλτσιου.