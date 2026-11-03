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Πληθαίνουν οι επώνυμοι που έπεσαν θύματα της ΜΚΟ

Νόμιζαν ότι βοηθούσαν τα παιδιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 19:55

Το δρόμο για τη φυλακή, πήρε η πρώην σύζυγος του επικεφαλής της ΜΚΟ, για την κλοπή των χρημάτων, που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά. Στην απολογία της, έριξε τις ευθύνες στον πρώην σύντροφό της, ισχυριζόμενη ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο.

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις, είναι δεκάδες δωρητές, που είχαν δώσει σημαντικά ποσά..

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