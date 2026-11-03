Μετρό Αθήνας: Το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας στη γραμμή 4

Μετρό Αθήνας: Το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας στη γραμμή 4 ΙΝΤΙΜΕ

Μέσα στο 2027 αναμένεται να επανεκκινήσει η λειτουργία του μετροπόντικα στη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Ταχιάος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες και οι έλεγχοι, με βασική προτεραιότητα να συνεχιστούν με ασφάλεια τα έργα της γραμμής 4 του μετρό.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η επανεκκίνηση του μετροπόντικα δεν αναμένεται πριν από τις αρχές του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε αναγκαία εκκένωση κτηρίων κατά μήκος της διαδρομής της Γραμμής 4.

Οι τεχνικοί έλεγχοι

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, ο Νίκος Ταχιάος έδωσε έμφαση στην ανάγκη να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από την επανέναρξη της λειτουργίας του μετροπόντικα.Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από το έργο, με αφορμή τις ρωγμές σε κτήρια στην Κυψέλη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικοποίησης του ζητήματος.