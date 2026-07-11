Πίσω στο απέραντο γαλάζιο η “Venus”

Η θαλάσσια χελώνα Venus, έφτασε στο Κέντρο Διάσωσης του “ΑΡΧΕΛΩΝ” τον Φεβρουάριο του 2026 με ένα παλιό τραύμα στο καβούκι της, που προκλήθηκε από πρόσκρουση με σκάφος. Ύστερα από μήνες φροντίδας και περίθαλψης, πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στη θάλασσα!

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Το έργο που πραγματοποιήθηκε για τη θαλάσσια χελώνα Venus, καθώς και για δεκάδες άλλες τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες, δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ουσιαστική συμβολή από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της χρηματοδότησης του έργου «Διάσωση, Περίθαλψη και Επανένταξη Θαλάσσιων Χελωνών στο Φυσικό Περιβάλλον το 2026».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον & Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος – Κλιματική Ανθεκτικότητα & Λοιπές Δράσεις».

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ, καλύπτοντας τη διάσωση και μεταφορά τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών, την ολοκληρωμένη περίθαλψη των ζώων που φιλοξενούνται στο Κέντρο, καθώς και όσων εισάγονται κατά τη διάρκεια του έργου, και την ασφαλή επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.