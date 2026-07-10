Καθηλωτικά φινάλε και νέα σεζόν στη Μυθοπλασία ALPHA

Θερμή ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό είχε το συγκινητικό φινάλε δύο αγαπημένων σειρών του ALPHA. Το “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” και το “Μπαμπά σ’ αγαπώ”, έριξαν αυλαία, κατακτώντας την πρωτιά σε τηλεθέαση. Η μυθοπλασία στον ALPHA φέρνει – και την νέα σεζόν – μεγάλες παραγωγές, με συναρπαστικές ιστορίες και κορυφαίους πρωταγωνιστές. Ανάμεσα τους, η νέα δραματική σειρά “Για σένα”, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου.