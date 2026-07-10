LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

09:15
ALPHA NEWS

Καθηλωτικά φινάλε και νέα σεζόν στη Μυθοπλασία ALPHA

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 20:44

Θερμή ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό είχε το συγκινητικό φινάλε δύο αγαπημένων σειρών του ALPHA. Το “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” και το “Μπαμπά σ’ αγαπώ”, έριξαν αυλαία, κατακτώντας την πρωτιά σε τηλεθέαση. Η μυθοπλασία στον ALPHA  φέρνει  – και  την νέα σεζόν –   μεγάλες παραγωγές,  με συναρπαστικές ιστορίες και   κορυφαίους πρωταγωνιστές. Ανάμεσα τους,  η νέα δραματική σειρά “Για σένα”, με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης