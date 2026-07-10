Κύκλωμα αναβολικών: Στα χέρια των Αρχών και αστυνομικός

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εξάρθρωσε την οργάνωση – Οι κατασχεθείσες ουσίες εκτιμάται ότι ξεπερνούν σε αξία τις 500.000 ευρώ.

Κύκλωμα διακίνησης αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε τη δράση των μελών του.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ ακόμη ένας αλλοδαπός, που φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα, αναζητείται στο εξωτερικό.

Φωτογραφία ΕΛ.ΑΣ

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, εισάγοντας από το εξωτερικό αναβολικές ουσίες και φαρμακευτικά σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, με στόχο την αποκόμιση μεγάλων παράνομων κερδών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο αλλοδαπός κατηγορούμενος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή των παράνομων σκευασμάτων στη χώρα, ενώ μαζί με ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης διαχειριζόταν τους χώρους αποθήκευσης.

Από εκεί, τα αναβολικά φέρεται να κατέληγαν στους αγοραστές μέσω του αστυνομικού και της συνεργού του, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικό τους πελατολόγιο, αναλαμβάνοντας την προώθηση των προϊόντων, την επικοινωνία με τους πελάτες, τις εισπράξεις και τη διαχείριση των χρημάτων.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν είτε με συναντήσεις σε προκαθορισμένα σημεία είτε μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις ή ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 111.720 δισκία αναβολικών, 7.985 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, 8.346 φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού, ειδικός εκτοξευτήρας, φυσίγγια, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και καπνού, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτιμάται ότι φτάνει τις 500.000 ευρώ.