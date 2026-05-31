Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα-Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δυο οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
