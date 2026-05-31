Εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Χαριλάου

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου από την Γεωργία σχηματίσθηκε από την Αστυνομία για υπόθεση που αφορά ληστεία στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, έπειτα από καταγγελία ανήλικου για ληστεία σε βάρος του με χρήση σωματικής βίας, που έλαβε χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο στη Χαριλάου από νεαρό άτομο, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου από την Γεωργία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, λόγω προσωπικής διαφοράς, ο ανήλικος είχε προτρέψει μέσω βιντεοκλήσης το νεαρό άτομο να προβεί στην εν λόγω πράξη.

