Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς

31/05/2026 16:29
Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς
Τροχαίο δυστύχημα, με θύματα δύο άνδρες σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία της με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από την ανατροπή της δίκυκλης μηχανής έχασε την ζωή του ο οδηγός του δικύκλου, ενώ ο συνοδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

