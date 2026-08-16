Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να επωφεληθούν από την τριετή απαλλαγή φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια έχουν μπροστά τους ένα στενό χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Το ισχύον φορολογικό κίνητρο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα παραταθεί και μετά το τέλος του έτους.

Το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες που διαθέτουν προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες οι οποίες είτε παρέμεναν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε μεταφέρονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη συμβατική ενοικίαση. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα των 36 πρώτων μηνών της νέας μίσθωσης.

Ωστόσο, η αξιοποίηση του κινήτρου δεν είναι απλή υπόθεση. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν το φορολογικό ιστορικό του ακινήτου, να διαπιστώσουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και, σε πολλές περιπτώσεις, να ολοκληρώσουν εργασίες ανακαίνισης ή επισκευών ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο για ενοικίαση. Παράλληλα, απαιτείται χρόνος για την αναζήτηση ενοικιαστή, τη διαπραγμάτευση των όρων και την υπογραφή του μισθωτηρίου πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Η αβεβαιότητα για το αν το μέτρο θα παραταθεί δημιουργεί δίλημμα σε πολλούς ιδιοκτήτες. Όσοι πε