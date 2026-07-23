Χαμόγελα και δικαίωση

Για ακόμη μία χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασαν μεικτή εικόνα διακυμάνσεων, με το ποσοστό των τμημάτων και σχολών που σημείωσαν άνοδο να φτάνει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, το 62%.

Σημαντική άνοδο στις βάσεις εισαγωγής κατέγραψαν τα τμήματα Πληροφορικής και τα τμήματα Πολυτεχνικών σπουδών, ενώ όπως αναμενόταν σημείωσαν άνοδο και οι βάσεις εισαγωγής των Ιατρικών σχολών. Στον αντίποδα, νομικές σχολές και σχολές ψυχολογίας σημείωσαν ελαφρά πτώση.