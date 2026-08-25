Ψάθα: Το τελευταίο «αντίο» στον πιλότο Rune Kyndal

Στο κέντρο ανεμοπορίας Arnborg της Δανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή μνήμης για τον 46χρονο πιλότο που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Η οικογένειά του είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε πιλότους και ανθρώπους της αεροπορίας να βρεθούν εκεί για το τελευταίο «αντίο».Στον τόπο όπου γεννήθηκε η αγάπη του για τον ουρανό επέλεξε η οικογένεια του Rune Kyndal να τον αποχαιρετήσει.Η μεγάλη τελετή μνήμης για τον 46χρονο Δανό πιλότο, που έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, είχε προγραμματιστεί για σήμερα, 25 Αυγούστου, στο Svæveflyvecenter Arnborg, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανεμοπορίας της Δανίας.Δεν ήταν ένας τυχαίος τόπος για την οικογένεια Kyndal. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες μιας σχέσης με την αεροπορία που περνά από γενιά σε γενιά και που καθόρισε τελικά ολόκληρη τη ζωή του Rune.

Η οικογένεια, με επικεφαλής τον μεγαλύτερο αδελφό του, Tue Kyndal, είχε καλέσει συγγενείς, φίλους, συναδέλφους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα των πιλότων και των χειριστών ελικοπτέρων να συμμετάσχουν στην τελετή. Μάλιστα, όσοι είχαν τη δυνατότητα είχαν προσκληθεί να φτάσουν στο Arnborg ακόμη και πετώντας με τα αεροσκάφη τους, αποτίοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο φόρο τιμής στον 46χρονο πιλότο.«Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι προσέφερε κάτι σημαντικό, συμμετέχοντας στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα», είχε δηλώσει ο αδελφός του, Tue Kyndal.

Μια ζωή στον αέρα

Ο Rune Kyndal είχε πίσω του περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης και περίπου 20 χρόνια εμπειρίας ως χειριστής ελικοπτέρων.Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Terrace της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, όμως η αγάπη του για τις πτήσεις είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από τα παιδικά του χρόνια στη Δανία.Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Kyndal ήταν ανεμοπτεριστές τρίτης γενιάς. Ο πατέρας τους τούς έπαιρνε από παιδιά σε αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις και ο Rune αποφάσισε τελικά ότι το πιλοτήριο θα γινόταν ο δικός του χώρος εργασίας.Εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές και ακολούθησε το όνειρό του να γίνει πιλότος ελικοπτέρου. Η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε στον Καναδά, όπου εργάστηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές αποστολές για τις βιομηχανίες ξυλείας και εξόρυξης, αλλά και στο heli-skiing.Το τελευταίο, ωστόσο, το εγκατέλειψε επειδή το θεωρούσε επικίνδυνο.

Αφιερώθηκε στην αεροπυρόσβεση.

«Πίστευε πραγματικά ότι ήταν πολύ ασφαλές να πετά σε αποστολές αεροπυρόσβεσης», είχε αποκαλύψει ο αδελφός του.Οι 5.000 ώρες χωρίς ατύχημα και το βραβείο στη μητέρα του.Η εμπειρία του Rune ήταν μεγάλη. Όταν είχε συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα, είχε τιμηθεί από την καναδική αεροπορική αρχή.Το βραβείο δεν το κράτησε για τον εαυτό του.Το χάρισε στη μητέρα του, η οποία, όπως αποκάλυψε ο Tue Kyndal, το διατηρεί μέχρι σήμερα πάνω στο τζάκι του σπιτιού της στη Fredericia.Μόλις μία ημέρα πριν από το δυστύχημα, ο Rune είχε επικοινωνήσει με τον αδελφό του και του είχε στείλει φωτογραφία του ελικοπτέρου με το οποίο επρόκειτο να πετάξει.«Ήταν πολύ περήφανος που θα πετούσε αυτό το λίγο μεγαλύτερο και λίγο ισχυρότερο ελικόπτερο», είχε πει ο Tue.

Μια πτήση στη μνήμη του

Σύμφωνα με το δανέζικο αεροπορικό μέσο CHECK-IN, στο πλαίσιο της σημερινής τελετής είχε προγραμματιστεί, εφόσον το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, και μία ιδιαίτερα συμβολική πτήση μνήμης.Το Dansk Svæveflyhistorisk Klub είχε προγραμματίσει να πετάξει ένα ιστορικό διθέσιο ανεμόπτερο Kranich 2, τιμώντας έναν άνθρωπο που πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στον αέρα.

Ο Rune Kyndal έχασε τη ζωή του στις 2 Αυγούστου, όταν δύο Bell 214ST που συμμετείχαν σε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στην Ψάθα, δυτικά της Αθήνας.Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγκος, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου επέζησαν.Για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει μεταξύ άλλων οι επικοινωνίες και ο συντονισμός των εναέριων μέσων πριν από τη σύγκρουση.Για την οικογένειά του, όμως, σήμερα ήταν η ημέρα του αποχαιρετισμού.Ενός ανθρώπου που από παιδί κοιτούσε τον ουρανό, έκανε τελικά το πιλοτήριο δεύτερο σπίτι του και αφιέρωσε δύο δεκαετίες της ζωής του στις πτήσεις.Και το τελευταίο «αντίο» στον Rune Kyndal δόθηκε εκεί όπου όλα είχαν αρχίσει: ανάμεσα σε πιλότους, ανεμόπτερα και ανθρώπους που μοιράζονταν μαζί του την ίδια αγάπη για τον ουρανό.