Φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέροςεπιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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