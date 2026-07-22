Πυρκαγιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών
Φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση σε παράδρομο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας πριν τα διόδια των Αφιδνών Αττικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συμβάλλουν και εθελοντές για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Αθηνών μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
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