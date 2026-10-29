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Έκκληση για οδηγό που εγκατέλειψε μητέρα με δύο παιδιά μετά από τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 15:17
Έκκληση για οδηγό που εγκατέλειψε μητέρα με δύο παιδιά μετά από τροχαίο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έκκληση για τον εντοπισμό οδηγού που φέρεται να προκάλεσε τροχαίο και να εγκατέλειψε το σημείο απευθύνεται μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, περίπου στις 18:45, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Βυζαντίου στον Ωρωπό. Ένα σκούρο Citroën, πιθανότατα μοντέλο Xsara, φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP και να συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μια μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, και οι τρεις χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην Αθήνα.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του Citroën φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παραμείνει για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Μέσω της ανάρτησης ζητείται από όποιον γνωρίζει κάτι για το όχημα ή τον οδηγό να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό του.

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